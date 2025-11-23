Athletic Palermo – Gelbison termina 3-0. Per i cilentani ancora un ko
Non sembra fermarsi il momento negativo per la Gelbison che incappa ancora in un’altra sconfitta che la fa scivolare ulteriormente in classifica.
Questa volta a brindare a spese del club rossoblù cilentano è la vera rivelazione di questa prima parte della stagione: la neo promossa Athletic Club Palermo che vince con un netto 3-0.
Dopo la partenza sprint della formazione isolana e dopo aver fatto le prove della rete ha finito per trovarla al quarto d’ora di gioco con Bova, bravo ad avventarsi su una ribattuta del portiere Samba, il quale si era opposto a un tiro a giro di Faccetti. La reazione degli uomini di Agovino non si è fatta attendere e dopo 4’ Ferreira si procura un rigore, ma l’esecuzione di Liurni viene disinnescata dal portiere di casa Greliak che manda in fumo la possibilità di riequilibrare il match da parte della Gelbison. I rossoblù accusano il colpo e si rendono pericolosi solo in una circostanza con Ferreira.
Nella ripresa per i cilentani arriva subito la mazzata che rende complicata la risalita. Il neo entrato Bongiovanni si presenta dopo 2’ con una rete spettacolare da oltre 35 metri: sul rinvio di Samba lascia partire un tiro preciso che va a concludere la sua corsa nella porta cilentana per il 2-0.
Da questo momento accade ben poco con Agovino che prova a dare nuova linfa con altri innesti ma è sempre il team siciliano a dettare i tempi e quasi allo scadere la giornata da dimenticare per il team cilentano si completa con l’autorete del capitano Viscomi che mette il punto esclamativo al match che si chiude 3-0 per i nero rosa palermitani.
La Gelbison resta ferma a 14, in piena zona rossa mentre la formazione isolana si gode la parte alta e mercoledì recupera con la Nissa, mentre domenica prossima la Gelbison ospita la Sancataldese in uno scontro diretto in chiave salvezza.