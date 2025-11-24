Viki Amendola della New Kodokan Lucania conquista il Titolo Italiano di Judo a Follonica
Grande risultato per Viki Amendola della New Kodokan Lucania che lo scorso fine settimana ha conquistato il Titolo Italiano di Judo a Follonica.
Con questo risultato nello stesso anno vince 3 Titoli Italiani in 3 diverse discipline: judo, lotta e pankration. E’ la sola atleta Fijlkam che è riuscita nell’impresa e continua a collezionare primati.
Buona la prova dei restanti atleti impegnati al Campionato Italiano seppur senza centrare il podio, Michele Botta nei 60 kg, Niko Rizzo nei 81 kg, Cirillo Fasano nei 100 kg, Fabrizio Avagliano nei + 100 kg ed Alessia Amendola nei 63 kg.