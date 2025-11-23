L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno S.E. Monsignor Andrea Bellandi ha vissuto ieri un momento di accoglienza e fraternità presso la Moschea di Battipaglia, insieme all’Imam Hedi Khadhraoui e ad alcuni giovani.

L’incontro è avvenuto all’interno della Visita Pastorale nella Forania di Battipaglia-Olevano Sul Tusciano.

“Insieme abbiamo nuovamente ribadito l’importanza di sviluppare occasioni di incontro e conoscenza reciproci, sottolineando come un’autentica esperienza religiosa sia un fattore di coesione sociale e non di contrapposizione, riconoscendo che nel nostro territorio, già da tempo, le diverse comunità si impegnano a sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione” ha osservato Monsignor Andrea Bellandi.

Significativo, in particolare, il momento iniziale in cui dei bambini hanno intonato un canto arabo dedicato all’ospitalità, con la lettura di un passo del Corano su Maria. A seguire, spazio agli interventi: una giovane ha illustrato la sua tesi sul razzismo, condividendo la sua esperienza e sottolineando l’importanza della conoscenza reciproca e del dialogo.

Un’altra ragazza del Marocco, da poco più di un anno a Salerno, ha poi testimoniato la buona accoglienza ricevuta che le consente di sentirsi come a casa. Infine Monsignor Bellandi e l’Imam Hedi Khadhraoui si sono scambiati parole di stima e fraternità.

A conclusione dell’incontro, un momento di convivialità alla presenza della sindaca Cecilia Francese e della vicesindaca Maria Catarozzo.