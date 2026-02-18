Un’esplosione di colori, sorrisi e coriandoli per “Il Carnevale delle Meraviglie” organizzato da Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus ad Atena Lucana.

Ieri, per tutta la giornata, l’Auditorium comunale “Attilio Cirillo” si è riempito di bambini mascherati per festeggiare la giornata più divertente e scherzosa dell’anno.

Speciale la formula ideata dal team di Insieme, coordinato dalla dottoressa Alessia Monzillo, che ha messo a punto un evento aperto a grandi e piccini per condividere non solo i travestimenti ma anche musica, balli, giochi e attività pensate per coinvolgere tutte le età. L’evento è stato realizzato con la collaborazione della Pro Loco Athena Nova.

I partecipanti hanno potuto anche pranzare nell’Auditorium gustando le tipiche pietanze del Carnevale, tra cui le immancabili lasagne e le dolci chiacchiere. Il profumo dei popcorn e dello zucchero filato ha invaso la sala addobbata per l’occasione e i piccoli hanno danzato insieme alle mascotte di Topolino e Minnie.

I festeggiamenti del Carnevale si sono conclusi con la passerella delle maschere, una sfilata pensata per valorizzare la creatività e premiare il costume più bello e originale votato dai genitori.

Ai microfoni di Ondanews la dottoressa Alessia Monzillo di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus.



-