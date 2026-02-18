Il Prefetto scioglie i Consigli comunali di Campagna e Valva e nomina i Commissari
Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, dopo le dimissioni ritualmente presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Campagna, proponendo contestualmente il suo scioglimento ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del T.U.E.L.
Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto Stella Fracassi.
E’ stato sciolto anche il Consiglio comunale di Valva dove il Prefetto ha nominato Commissario prefettizio il Dirigente del Ministero dell’Interno in quiescenza Francesco Prencipe.
