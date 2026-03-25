Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno.

La nomina è arrivata nel pomeriggio durante il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cantone, Procuratore di Perugia dal 29 giugno 2020, ha iniziato la carriera presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli, nel settembre 1996 è stato trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed assegnato alla sezione “criminalità economica” poi designato alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Per due volte è stato assegnato al Massimario della Corte di Cassazione e dall’Aprile 2014 all’ottobre 2019 ha rivestito l’incarico di Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.