Atena Lucana: riprende ufficialmente l’attività dell’officina alla Concessionaria Peugeot Lapelosa

Dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid-19 l’officina della Concessionaria Peugeot Lapelosa di Atena Lucana ha ripreso ufficialmente tutte le attività post vendita dell’azienda.

Ferme restando le dovute restrizioni ancora in corso, l’officina è a disposizione della clientela per qualsiasi intervento sul veicolo.

E’ necessaria la prenotazione di un appuntamento al numero 0975/71165 oppure direttamente collegandosi al sito www.peugeot.it.

“Siamo fiduciosi in una ripresa totale in breve tempo – fanno sapere dalla Concessionaria Peugeot Lapelosa – e nel frattempo ci scusiamo con i nostri clienti se, a causa delle restrizioni imposte, alcune abitudini dovranno essere modificate. Eravamo soliti accoglierli con il caffè e una chiacchierata, per far sentire il nostro affetto e la nostra gratitudine, ma purtroppo le attuali normative ci impongono il distanziamento. Saremo lieti comunque di essere a loro disposizione per qualsiasi problematica relativa ai veicoli“.

La Concessionaria Peugeot Lapelosa si trova in via Maglianiello ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –

