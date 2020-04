Violenza sulle donne. L’emergenza sanitaria non frena l’azione del Centro Aretusa di Atena Lucana

Anche in piena emergenza Coronavirus il Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, gestito da Differenza Donna, continua a fornire il suo prezioso supporto alle donne vittime di violenze e soprusi.

Sarà infatti possibile contattare il CAV h24, perchè ci sarà sempre un’operatrice pronta a rispondere. Come spiega la coordinatrice Katia Pafundi “il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale S10 gestito da Differenza Donna ha sempre lavorato a sostegno delle donne e anche se per qualche settimana lo ha fatto tramite smart working dal 15 aprile è di nuovo fisicamente aperto con gli orari di ufficio di sempre. Per raggiungerci sono attive anche altre modalità come l’utilizzo della mail scrivendoci al cavaretusa@gmail.com, tramite la nostra pagina Fb Differenza Donna e tramite Whatsapp“.

In un periodo caratterizzato dall’isolamento domiciliare sono numerose le donne costrette a restare in casa con i propri carnefici e in Italia è cresciuto in maniera allarmante il numero di casi di violenza tra le mura domestiche denunciati in queste settimane di emergenza socio-sanitaria. Al Centro Aretusa anche in questo mese alcune donne hanno chiesto aiuto ma, come sottolinea Katia Pafundi, “il numero di casi non è aumentato rispetto a quello che pensavamo. Le donne continuano a chiamare e noi continuiamo ad esserci con i nostri utili strumenti“.

“Sosteniamo come abbiamo fatto sempre la necessità di spostare il maltrattante e non la donna con i minori – continua – e il Ministero degli Interni ha sottolineato proprio questa possibilità soprattutto in questo momento di pandemia globale“.

E’ possibile rivolgersi al numero 0975/1966166 dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00, h24 al Numero Verde 800.413.300 e via Whatsapp al 389/2080358.

– Chiara Di Miele –