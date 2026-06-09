Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Atena Lucana, guidata dal sindaco Luigi Vertucci, ha deliberato di concedere il patrocinio istituzionale del Comune alla società BiM Produzione S.r.l. per la realizzazione della serie televisiva “177 Giorni – Il Rapimento di Farouk Kassam” e di autorizzare la società produttrice all’utilizzo dello stemma del Comune nell’ambito dei titoli di coda e del materiale promozionale.

Lo scorso anno la BiM Produzione ha realizzato sul territorio comunale alcune riprese cinematografiche della serie diretta da Carlo Carlei e che è destinata alla messa in onda in prima serata su Rai 1. L’Amministrazione ha attivamente collaborato con la produzione garantendo il regolare svolgimento delle riprese, patrocinando di fatto alla realizzazione del lavoro cinematografico.

La fiction, girata tra Campania (riprese anche a Caggiano e Petina) e Sardegna, conta sei episodi che andranno in onda in tre prime serate. Vede come protagonisti Marco Bocci e l’attrice francese Antonia Desplat nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe. Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk, per la prima volta sugli schermi, Filippo Papa.

“Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione rientra la promozione del territorio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, e la messa in onda di una produzione Rai di tale rilievo costituisce un eccezionale veicolo di visibilità per Atena Lucana” fa sapere la squadra amministrativa di Luigi Vertucci.