“L’Arma arruola un testimonial: Lino Banfi” è il titolo dell’incontro svoltosi questa mattina al Cinema Adriano di Sala Consilina.

Il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Veronica Pastori, ha incontrato la stampa per fare il punto sulle iniziative dell’Arma contro le truffe agli anziani.

Il Comando Provinciale di Salerno ha infatti organizzato la proiezione nelle sale cinematografiche della provincia dello spot con il nonno d’Italia Lino Banfi che dialoga con un Maresciallo dei Carabinieri sensibilizzando sull’odioso fenomeno che negli ultimi tempi registra un aumento.

Una piaga che tocca anche il Vallo di Diano che attraverso le 12 Stazioni è in costante supporto della cittadinanza, come sottolineato dal Capitano Pastori.

“L’obiettivo è arrivare ad un vasto numero di persone e il cinema è un modo per avvicinare – ha spiegato -. Siamo sul territorio e sono diversi gli incontri organizzati nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri per parlarne il più possibile“.

Un dato che non passa inosservato è che i casi non riguardano solo la fascia degli anziani, ma anche i più giovani, come accaduto nel Vallo di Diano.

“Ci sono dati importanti sul nostro territorio – ha affermato il Capitano Pastori – e un esempio è dato da una persona giovane che qualche settimana fa è stata notata dinanzi ad una Stazione mentre veniva intrattenuta telefonicamente dai truffatori (accaduto a Montesano, ndr). I carabinieri sono riusciti a bloccare la truffa attraverso una collaborazione tra più parti. Non è sempre facile risalire agli autori, ma occorre far sapere che l’Arma è una solida presenza sul territorio che fa prevenzione“.

Lo spot verrà proiettato nelle sale cinematografiche, tra queste anche in quella di Sala Consilina, per avvicinare le persone sempre di più alla tematica.

“Non vuol dire solo assicurare alla giustizia i responsabili, ma prevenire anche quanto accade in seguito. Le vittime si vedono violate nella loro capacità di discernimento. Per questo ognuno nelle sue possibilità deve poter fare la sua parte” ha concluso il Capitano.