Da Adra Food Solutions in via Fuorchi ad Atena Lucana il 4 novembre si terrà l’evento BAR LAB, una giornata interamente dedicata ai professionisti del bar e pensata per unire esperienza, formazione e innovazione. Un laboratorio pratico dove scoprire le nuove tendenze del food, degustare le novità dei brand partner e apprendere tecniche di food marketing applicato per valorizzare la proposta quotidiana, dalla prima colazione fino all’apericena.

BAR LAB si svolgerà dalle 10.00 alle 16.00 e prenderà il via con la degustazione “Welcome & Breakfast”.

Seguiranno vari momenti tra cui alle 11.30 Academy – Food marketing 1 “Il bar come brand: come comunicare valore e non solo prodotto” seguito alle 12.00 dal LAB – Breakfast “Idee, ispirazioni e prodotti per trasformare la colazione in un’esperienza di valore”.

Alle 13.30 degustazione Lunch & Ape, dove l’aperitivo e il pranzo diventano esperienza, relazione e opportunità. Si prosegue alle 15.00 con Academy – Food Marketing 2 “Dalla proposta al risultato: strategie pratiche per far crescere il tuo locale”. Alle 15.30 LAB – Lunch & Ape “Tendenze, idee e creatività per l’aperitivo che conquista”.

Chiusura e consegna degli attestati ai partecipanti alle 16.00.

Il BAR LAB non è solo una giornata di formazione, ma l’inizio di un percorso di crescita, ispirazione e innovazione. Un’esperienza che fonde gusto, conoscenza e visione, trasformando ogni momento, dalla colazione all’apericena, in un’occasione per migliorare, rinnovare e creare valore. Insieme saranno condivise idee, degustate novità e scoperte soluzioni concrete per rendere il bar un luogo sempre più riconoscibile, esperienziale e profittevole.

CLICCA QUI per iscriverti gratuitamente a BAR LAB.