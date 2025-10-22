Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro celebra nel 2026 il centenario della fondazione dell’ente che venne riconosciuto il 21 marzo del 1926. Nell’ambito delle iniziative in programma ha lanciato un concorso di idee aperto ai grafici e agli studi professionali per la realizzazione del nuovo logo istituzionale da utilizzare come segno distintivo negli atti ufficiali.

Il bando, pubblicato sul sito web del Consorzio di Bonifica, punta ad ottenere un progetto di identità visiva composto dal logotipo “Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro” e dall’icona, che abbia l’obiettivo di migliorare la visibilità, veicolandone l’immagine in modo immediato, identitario e identificativo, valorizzando e promuovendo l’immagine del comprensorio di bonifica i cui tematismi sono l’acqua e la terra.

Il plico con la documentazione, contenente la domanda di partecipazione e i bozzetti, deve essere consegnato a mano o tramite PEC entro le ore 12 del 15 novembre. Insieme alla domanda di partecipazione va compilato il modulo per la cessione del copyright unito ad una copia del documento d’identità e al file vettoriale del logo.

Devono essere contemplate tre opzioni di presentazione: completo di logotipo e pittogramma, solo logotipo e solo pittogramma, unitamente ad una relazione descrittiva dell’idea che spieghi la logica e gli intenti comunicativi dell’elaborato.

Per i criteri di selezione è bene consultare il bando completo su www.bonificatanagro.it/