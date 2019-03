Atena Lucana: il 3 e il 5 marzo animazione, sfilate e regali al Carnevale del Centro Commerciale Diano

Anche al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana arriva il Carnevale per festeggiare in maschera divertendosi con regali e animazione a tema.

Domenica 3 marzo e martedì 5 marzo è in programma un doppio appuntamento con il “Carnevale Diano” dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

I festeggiamenti più allegri dell’anno prevedono animazione per i bambini, la presenza delle mascotte, una sfilata di tutte le mascherine presenti, il premio alla “Mascherina più bella” e tanti gadget in regalo per tutti coloro che prenderanno parte alla festa.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet del Centro Commerciale Diano all’indirizzo www.centrocommercialediano.com.

– Chiara Di Miele –

