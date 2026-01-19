APS Operatori Turistici del Vallo di Diano annuncia il primo evento pubblico dedicato alle attività extralberghiere, un incontro cruciale per chi vuole cogliere le opportunità di crescita nel territorio.

L’evento si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 17.30 presso l’Auditorium in via Taverna ad Atena Lucana Scalo, con il patrocinio morale del Comune. Sarà presente Raffaele Bassi di Ecstra, tra i maggiori esperti del settore in Campania.

L’iniziativa mira a guidare pubblico, imprenditori, cittadini e aspiranti operatori su come avviare o gestire con successo un’attività nel settore extralberghiero, ad esempio case vacanze, B&B e affittacamere.

Sarà anche un momento di confronto diretto con gli operatori turistici per aggiornamenti sulle ultime novità normative e di mercato.

“Il Vallo di Diano, con le sue bellezze naturali, musei e tradizioni enogastronomiche, rappresenta un’opportunità unica per investimenti redditizi e sostenibili. Per chi ha una proprietà immobiliare partecipare all’evento è il primo passo per capire come trasformare un potenziale in una realtà concreta: unitevi a noi per networking, idee innovative e strategie pratiche che porteranno vantaggi a tutta la comunità di professionisti e imprenditori del settore” dichiara Giuseppe Verga che presiede la APS degli Operatori Turistici.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.