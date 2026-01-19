Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Opportunità di lavoro nel settore della moda con Pull & Bear. Sono aperte nuove selezioni per lavorare nei negozi del Gruppo presenti in varie regioni, tra cui la Campania. Si ricercano: Sales Assistant, Addetti alle vendite, Addetti alle Vendite – Categorie Protette L. 68/99. Per inoltrare la propria candidatura in risposta a uno degli annunci di lavoro visitare il sito web Pull & Bear Lavora con noi dove troverete l’elenco delle figure ricercate per lavorare nei punti vendita del Gruppo

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 548 posti, suddivisi tra l’area delle Elevate Professionalità e l’area dei Funzionari, con sedi a Roma e in altre città italiane. Le posizioni riguardano profili tecnici, economico – finanziari, informatici, giuridici e amministrativi. La selezione dei candidati avverrà attraverso una serie di prove, che possono includere prova preselettiva nel caso in cui il numero di domande superi di dieci volte il numero dei posti disponibili, prova scritta a quesiti sintetici, con un punteggio minimo di 21/30 per essere considerati idonei, prova orale e valutazione dei titoli per i candidati dell’Area delle elevate professionalità. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 27 gennaio attraverso questa sezione dedicata della piattaforma inPA

VALLO DI DIANO

– Impresa di costruzioni del Vallo di Diano è alla ricerca di ingegneri e architetti da inserire in organico. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a candidatura.costruzioni@gmail.com

– Per ampliamento dell’organico il supermercato Coop Polla è alla ricerca di una cassiera/repartista. Le persone interessate a candidarsi all’offerta di lavoro possono inviare il curriculum all’indirizzo cooppolla@gmail.com

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di una figura in amministrazione. E’ richiesta, nel dettaglio, un’esperienza di base di gestione della contabilità. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Verranno prese in considerazione soltanto le persone che hanno il domicilio nei paesi limitrofi. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347-5851431

– L’azienda valdianese Spolzino Termosanitari Srl ricerca un IT Specialist con comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture informatiche, supporto tecnico avanzato e amministrazione di sistemi. La risorsa sarà coinvolta nelle attività operative e progettuali, garantendo la continuità dei servizi IT e contribuendo al miglioramento dei processi tecnologici aziendali. Responsabilità principali: gestione, manutenzione e monitoraggio di sistemi operativi Windows e Linux; amministrazione di reti LAN/WAN, firewall, VPN e apparati di rete; supporto tecnico agli utenti interni; gestione di server fisici e virtualizzati (es. VMware/Hyper-V); monitoraggio sicurezza informatica, gestione patching, antivirus e policy IT; installazione, configurazione e aggiornamento di applicativi aziendali (NTS ,QLIK,ZUCCHETTI REPLICA); redazione documentazione tecnica e procedure operative; collaborazione con team interni e fornitori per attività progettuali. Requisiti tecnici richiesti: ottima conoscenza ambienti Windows Server e Active Directory; conoscenza sistemi Linux (preferibile: Ubuntu, Debian, CentOS); competenze su firewall, VPN, routing e sicurezza (preferibili: pfSense, MikroTik, Fortinet); conoscenza infrastrutture virtualizzate (VMware ESXi o equivalenti); familiarità con database SQL (base amministrazione e troubleshooting); capacità di diagnosticare e risolvere problemi in modo autonomo e in team. Requisiti personali: approccio analitico e orientamento alla risoluzione dei problemi; affidabilità, organizzazione e attenzione ai dettagli; capacità di lavorare in team e gestire priorità; disponibilità a reperibilità programmata (ove richiesta). Per info e candidature info@spolzino.it – 0975/45575

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Il supermercato Sole 365 con sede a Sala Consilina è alla ricerca di personale. Sono richieste diverse figure da inserire nei vari reparti dell’attività commerciale. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae oppure telefonare al numero 392/4562367

– Sportissimo Bloisi con sede a Padula Scalo, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, ricerca una commessa, anche part time, da inserire nel reparto sportivo. Per informazioni è possibile recarsi nella sede di via Nazionale. In alternativa ci si può rivolgere al numero 377/5972014

– L’azienda DFL di Sala Consilina, per il potenziamento del team acquisti, ricerca un/una Assistente Buyer Nazionale. La figura, inserita nell’area Acquisti, supporterà il Buyer di riferimento nella gestione operativa e amministrativa dei fornitori italiani, collaborando con gli altri reparti aziendali per garantire un approvvigionamento efficiente, puntuale e coerente con le strategie commerciali del Gruppo. Responsabilità principali: supporto al Buyer nella gestione dei fornitori nazionali di sua pertinenza (in modo particolare ordini e conferme d’ordine), reperimento informazioni anagrafiche articoli e condizioni di acquisto, raccolta, verifica e inserimento ordini di acquisto nel gestionale aziendale, supporto nel monitoraggio di prezzi, tempi di consegna e condizioni d’acquisto, supporto in merito ai listini fornitori in coordinamento con l’Ufficio Commerciale, collaborazione con Supply Chain Inbound e Customer Care per il monitoraggio delle forniture e la risoluzione di eventuali anomalie. Requisiti: diploma o laurea in discipline economiche, ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, esperienza, anche minima, con software gestionali e CRM, buone capacità organizzative, precisione, attenzione al dettaglio e dinamicità, predisposizione al lavoro in team e alla comunicazione interfunzionale, peferibile esperienza, anche breve, in ruoli similari presso aziende strutturate del settore ferramenta o GDO. Offriamo: inserimento in un contesto dinamico e in crescita, formazione iniziale su procedure interne e software gestionali aziendali, possibilità di crescita professionale nel settore acquisti, retribuzione commisurata all’esperienza. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage, Apprendistato. Per candidarsi CLICCARE QUI

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento organico è alla ricerca di varie figure. Si cercano: pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, barista, cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Istituti Paritari Athena con sede a Teggiano è alla ricerca di un/una insegnante qualificato/a di inglese per ampliamento organico. Se sei appassionato/a di insegnamento e vuoi far parte di una realtà dinamica e in crescita, invia subito la tua MAD all’indirizzo athenaistituti@gmail.com

– Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team. Le figure richieste sono: meccanici; elettrauti. Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza. I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– La DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina cerca un/una System Administrator/IT Specialist da inserire nel team IT. La risorsa si occuperà di gestire e amministrare sistemi informativi complessi, ambienti server virtualizzati e infrastrutture di rete, garantendo la continuità operativa e la sicurezza dei dati aziendali. PRINCIPALI RESPONSABILITA’: gestione e amministrazione dei sistemi informativi aziendali, gestione e manutenzione di ambienti server virtualizzati VMware, configurazione e monitoraggio di dispositivi di rete (switch, router, firewall), amministrazione di database SQL su diversi ambienti (SQL Server, Oracle, MySQL), attività di gestione, integrazione e migrazione dati, configurazione e gestione di sistemi di backup e ripristino dati (Veeam, Macrium), supporto e manutenzione di sistemi operativi Windows Client e Server, amministrazione base di sistemi operativi Linux, analisi dei problemi tecnici, individuazione soluzioni e implementazione in autonomia, gestione autonoma delle attività, organizzando le priorità in base alle esigenze aziendali. REQUISITI: esperienza pregressa in ruoli analoghi, ottima conoscenza di VMware e ambienti virtualizzati, buone competenze di networking (switch, router, firewall, configurazioni di rete), ottima conoscenza di linguaggi SQL in ambienti diversi (SQL Server, Oracle, MySQL), conoscenza di sistemi di backup e ripristino, conoscenza dei sistemi operativi Windows Client e Server, buona conoscenza di sistemi Linux, spiccata attitudine all’analisi e al problem solving, capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità. Costituiscono titolo preferenziale: conoscenza di Qlik Sense, conoscenze di programmazione (C#, Python, PHP, ecc.), utilizzo di strumenti di integrazione dati (Pentaho), conoscenza di CRM Bitrix. Completano il profilo: precisione, affidabilità e proattività, buone capacità relazionali e di lavoro in team, voglia di crescere professionalmente in un contesto dinamico. COSA OFFRIAMO: inserimento in un’azienda solida e in continua evoluzione, ambiente di lavoro stimolante e tecnologicamente avanzato, opportunità di crescita professionale e formazione continua. CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno BENEFIT: buoni pasto, cellulare aziendale, computer aziendale, convenzioni aziendali, mensa aziendale, parcheggio libero DISPONIBILITÀ: dal lunedì al venerdì RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE; piano incentivi, quattordicesima, tredicesima. Per candidarsi CLICCARE QUI

– Il supermercato Market Morena Grazia con sede a Teggiano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare sono richieste figure da inserire part-time o full time nel reparto cucina e in salumeria. Si ricercano, inoltre, cassieri/e e uno scaffalista. Richiesta esperienza, anche minima. La candidatura è rivolta a persone di ambo i sessi. La propria candidatura può essere inviata all’indirizzo mail ricercarisorseumane.61@gmail.com

– Famiglia di Sala Consilina cerca una tata affidabile e professionale in grado di prendersi cura dei propri bambini con la capacità di gestire la routine pomeridiana e serale (gioco, merenda e cena) dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 21.00. È richiesto che sia automunita. Per candidarsi inviare un messaggio WhatsApp o telefonare al numero 377/3632130

– BENCA, realtà consolidata nel settore kitchen & living con sede a Padula, è alla ricerca di varie figure professionali. In particolare si cercano: un contabile con esperienza da inserire nel proprio team amministrativo. È richiesta una solida conoscenza della contabilità ordinaria e degli adempimenti fiscali. La familiarità con software gestionali sarà considerata un plus. Principali responsabilità: gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali; registrazione e controllo di fatture attive e passive; redazione di prima nota, riconciliazioni bancarie e scritture contabili; supporto nella predisposizione del bilancio e nei rapporti con il commercialista. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito contabile; ottima conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; preferibile conoscenza di software gestionali contabili; precisione, riservatezza e capacità di lavorare in autonomia. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un magazziniere da inserire nel proprio team logistico. È richiesta una buona conoscenza delle dinamiche di magazzino e l’uso dei principali strumenti informatici per la gestione delle merci. Il possesso del patentino per il muletto costituirà titolo preferenziale. Principali responsabilità: gestione delle attività di carico e scarico merci; controllo qualità e quantità dei materiali in entrata e in uscita; organizzazione e sistemazione del magazzino secondo logiche funzionali; utilizzo di software gestionali per la movimentazione e tracciabilità della merce. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito logistico/magazzino; buona conoscenza degli strumenti informatici di base; preferibile possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore; precisione, affidabilità e attitudine al lavoro in team. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un aiuto falegname da inserire nel proprio team di produzione. La figura affiancherà i falegnami esperti nelle attività di lavorazione e montaggio, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda. Principali responsabilità: supporto nelle lavorazioni di falegnameria su misura; assistenza nel montaggio e nella rifinitura di arredi; collaborazione nella gestione del laboratorio e degli strumenti di lavoro; cura dell’ordine e della pulizia della postazione. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa in ambito falegnameria o forte motivazione ad apprendere; buona manualità e dimestichezza con gli strumenti da banco; precisione, attenzione ai dettagli e spirito di squadra; flessibilità e disponibilità a lavorare su diversi progetti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Un/una addetto/a al montaggio da inserire nel proprio team operativo. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio e del montaggio degli arredi presso i clienti, garantendo precisione, efficienza e attenzione ai dettagli. Principali responsabilità: assemblaggio e montaggio di mobili e complementi d’arredo; verifica della conformità dei pezzi prima del montaggio; interventi di regolazione e rifinitura in fase di installazione; collaborazione con il team tecnico e relazioni con il cliente finale. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel montaggio di arredi o in contesti analoghi; buona manualità e utilizzo degli strumenti di lavoro; precisione, affidabilità e orientamento alla qualità; disponibilità a trasferte giornaliere presso clienti. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in conformità con il D.Lgs. 198/2006. Per candidarsi CLICCARE QUI

– La Spolzino Termosanitari, con sede operativa a Sassano, ricerca personale da inserire nel reparto logistico. La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679), all’indirizzo info@spolzino.it

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca autisti. Patente richiesta: C e CQC. È possibile inviare la propria proposta al seguente indirizzo: contabile.mansider@libero.it Info al numero 0975 70088

– La ditta Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Teggiano, ricerca operaio magazziniere da inserire nel personale. Per info è possibile contattare il numero 0975 70088

– Pagano spa, azienda di San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una figura per la sede di Roma. In particolare si cerca un preventivista nel settore impiantistico. Figura Senior o Junior con diploma e/o Laurea tecnica. Per candidarsi inviare il curriculum a selezioni.hr@paspa.it

– Addesso Living per la sede di Polla seleziona alcuni profili. ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE E ARREDO BAGNO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa, anche in settori affini; buona padronanza degli strumenti informatici (Office e software gestionali); ottime doti relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team; disponibilità al lavoro il sabato mattina. CARPENTIERE/MASTRO FERRAIO PER LA LAVORAZIONE FERRO Sede di lavoro: Polla. Requisiti: esperienza pregressa in cantiere nell’assemblaggio di strutture in acciaio per cemento armato; buona capacità di lavorare in squadra; disponibilità a lavorare anche su turni. Invia la tua candidatura a job@addessoliving.it

– Addesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di personale. L’azienda, nello specifico, ricerca un magazziniere con esperienza pregressa per la sua sede di Polla. Come requisito viene richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Inviare la candidatura a info@addessoliving.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– Addesso Living è alla ricerca di un autista di autocarro con gru per la sede di Salerno. Requisiti: possesso della patente C-E (requisito indispensabile); esperienza pregressa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo job@addessoliving.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– Adesso Living, azienda attiva nella rivendita di materiali per l’edilizia, è alla ricerca di un magazziniere esperto per la sua sede di Salerno. Le mansioni principali saranno: preparazione degli ordini; carico e scarico merci; consegne sul cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, non presenta limiti di età e si richiede disponibilità immediata. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it, allegando il curriculum vitae con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/03

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it