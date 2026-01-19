Eboli: in stato di ebbrezza sfreccia con l’auto e semina il panico. Indiano denunciato
Sfreccia con l’auto in Viale delle Olimpiadi seminando il panico tra gli sportivi intenti a correre.
Un 43enne indiano è stato fermato dopo un breve inseguimento dalla Polizia Municipale di Eboli che l’ha bloccato perché guidava in evidente stato di ebbrezza.
L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186 comma 7 del Codice della Strada.
Rischia una pena che prevede l’arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda da 1500 a 6000 euro, oltre alla sospensione della patente per due anni, al sequestro del veicolo e alla decurtazione di 10 punti sulla patente.
Spetterà al Prefetto decidere se la patente verrà revocata.