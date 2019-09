Forum dei Giovani. Presentato in Provincia a Salerno il programma della IV edizione del “Forum Day”

Questa mattina è stato presentato il programma della IV edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno, organizzato dal Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. L’ evento si svolgerà a Petina il 5 e il 6 ottobre.

“Puntiamo sui giovani e su tutte le iniziative che intraprendono. Il Forum Provinciale dei giovani di Salerno è uno dei pochi presenti in tutta Italia e svolge il compito di coordinare le iniziative dei Forum comunali, facendo circolare idee e iniziative – dichiara Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno -. Lavoriamo insieme per rafforzare questa importante rete e il giorno 5 ottobre sarò presente a Petina per l’inaugurazione del Forum Day”.

Presente all’incontro anche il Sindaco di Petina Vincenzo D’Amato che ha sottolineato l’importanza di svolgere eventi che richiamano i giovani nei piccoli centri che negli anni hanno subito lo spopolamento.

“Il calendario in programma per questa edizione del Forum Day è ricco di novità. Durante le due giornate si svolgeranno 3 tavoli di lavoro, dove i ragazzi saranno protagonisti con le loro idee e programmazioni per eventi futuri – spiega Francesco Barbarito, coordinatore del forum dei Giovani della Provincia di Salerno -. Inoltre il 5 ci sarà l’incontro ‘Think tank‘ in cui si parlerà di politiche giovanili. Cercheremo di far incontrare i nostri giovani con diverse realtà del territorio in modo da far conoscere le molteplici prospettive per il futuro“.

Dunque, il Forum Day rappresenta un importante incontro tra i giovani per discutere di politica, lavoro e temi sociali.

“L’Amministrazione provinciale ha sempre rivolto attenzioni ai giovani, infatti abbiamo seguito il programma che è ricco di contenuti e punti di riflessioni – conclude Giovanni Guzzo consigliere provinciale con delega alle politiche giovanili – L’appuntamento a Petina è un importante evento che testimonia il lavoro sinergico che i nostri ragazzi stanno svolgendo sul territorio provinciale“.

– Rosanna Raimondo –