La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il decoro urbano a Salerno. Ieri, nell’ambito dei rafforzati controlli del territorio disposti dal Questore, gli agenti della DIGOS della Questura di Salerno hanno individuato quattro persone accampate all’interno della Villa Comunale.

Tre stranieri e una donna italiana si erano creati un giaciglio di fortuna usando cartoni e polistirolo. Inoltre nelle vicinanze sono state trovate anche bottiglie di alcol oltre che resti di cibo.

Condotti negli Uffici della Questura, sono stati tutti identificati e sono risultati avere precedenti penali e di polizia. A uno di loro, irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un provvedimento di espulsione.

Per gli altri tre il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, che ne impone l’allontanamento da Salerno.