L’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan fa il pieno di podi e titoli a Lecce. Lo scorso fine settimana al 3° Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica “Memorial Luigi Montefusco” le ginnaste valdianesi, alla prima prova pedana post estate, conquistano due titoli assoluti, due oro e cinque argenti di Specialità e tre fasce di Miss.

Filomena Marmo al livello A categoria A4 è prima all’assoluta, prima anche a Palla, Clavette e Nastro e reginetta per un giorno con il titolo di Miss Eleganza.

Laura Barone del livello A categoria A5 conquista l’oro all’assoluta, è prima al Cerchio e alla Palla, seconda alle Clavette e al Nastro. Sara Trotta del livello B specialità categoria J1 è risultata prima alla Palla e seconda al Nastro. Vincenza Marmo del livello B specialità categoria J2 è seconda al Cerchio e al Nastro.

Ludovica Lagreca del livello B specialità categoria J1 è risultata seconda al Cerchio, quinta alle Clavette e reginetta con la fascia di Miss Simpatia. Greta Pellegrino del livello C categoria A3 è prima al Cerchio e seconda al Corpo libero, conquistando anche coroncina e fascia di Miss Sorriso.

Il tutto è stato coronato dalla presenza eccezionale della bellissima pluricampionessa Alina Harnasko con oltre 60 medaglie.

“Le nostre kodakine hanno affrontato con grinta e determinazione questa prima prova pedana, ottenendo bellissimi risultati anche se c’è ancora molto da migliorare prima delle gare Federali Gold. Le nostre giovanissime atlete oggi in viaggio saranno impegnate domani a Desio e venerdì a Terranuova in altri due Tornei” è il commento dell’ASD della Maestra Rosaria Bruno.

