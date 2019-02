Atena Lucana: domani Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo al Centro Commerciale Diano

Ancora un appuntamento dedicato agli appassionati del collezionismo e dei pezzi d’epoca quello che si appresta a vivere il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana.

Domani ritorna il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, dedicato a quanti amano scoprire e acquistare particolari oggetti di arredamento risalenti ad epoche passate o collezionare oggettistica rara e di pregiato valore.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand esposti nella Galleria del Centro Diano.

– Chiara Di Miele –