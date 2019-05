Tentata truffa dello specchietto a Salerno. Denunciati due uomini

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, durante il servizio di pattuglia in via Moscati a Salerno, hanno notato due uomini che, con fare sospetto, parlavano con un automobilista a bordo strada. Immediatamente hanno effettuato un controllo, appurando che i due stavano cercando di raggirare l’ignaro automobilista convincendolo di aver, poco prima, danneggiato lo specchietto della loro auto e sollecitandolo a pagare 300 euro per risarcire lo specchietto nuovo, per poi chiederne 150 euro per chiudere amichevolmente la vicenda.

L’automobilista, in buona fede, ha raccontato di aver in effetti sentito un forte rumore mentre sorpassava proprio l’auto ferma in sosta con a bordo i due uomini sospetti.

L’intervento degli agenti ha impedito che i due portassero a compimento la nota “truffa dello specchietto”, frequentemente operata simulando un danneggiamento subito allo specchietto e truffando così il malcapitato automobilista, con la richiesta di saldare, sul posto ed in contanti, una cifra corrispondente al prezzo del presunto specchio retrovisore laterale danneggiato.

Si tratta del 28enne Z.S. e del 35enne I.U., entrambi originari della provincia di Napoli, con numerosi precedenti specifici. Accompagnati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa tentata. A loro carico sono state avviate le procedure per l’emissione da parte del Questore della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.

– Annamaria Lotierzo –