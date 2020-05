Atena Lucana: dal 1° giugno l’Hotel Ristorante Villa Torre Antica riapre le sue porte

Riapre le sue porte da lunedì 1° giugno l’Hotel Ristorante Villa Torre Antica ad Atena Lucana. Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 e al conseguente lockdown, l’elegante struttura posizionata nel centro storico atinate è pronta ad accogliere nuovamente amici e clienti all’insegna della raffinatezza e del buon gusto.

Camere confortevoli ed eleganti oltre ad un servizio esclusivo e riservato sono arricchiti dall’accogliente sala ristorante con un panorama mozzafiato sul Vallo di Diano. Il tutto in piena sicurezza e rispettando tutte le attuali disposizioni normative in materia sanitaria.

La cucina del Villa Torre Antica ogni giorno è protagonista della struttura grazie a piatti ricercati, preparati utilizzando ingredienti a km 0 e di eccellente qualità, con la proposta di un menù particolarmente ricco che unisce le tradizioni gastronomiche campane e lucane in una variegata scelta tra piatti di carne e di pesce.

La sala ristorante rappresenta il luogo ideale per situazioni differenti, dal pranzo di lavoro, ad una festa in famiglia per passare alla cena romantica o tra amici. Il Villa Torre Antica è la scelta giusta per trascorrere una serata piacevole e ricominciare con la giusta serenità un nuovo percorso.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio tavolo o una camera per soggiornare nel Vallo di Diano rivolgersi al numero 0975/779016 o inviare un messaggio WhatsApp al 327/3604618.

– Chiara Di Miele –