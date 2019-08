Atena Lucana: concluso con successo lo stage intensivo all’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan

L’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan allarga sempre di più i suoi orizzonti grazie alla Direttrice Rosaria Bruno e al suo staff, che questa estate hanno ospitato uno stage intensivo a cui hanno preso parte atlete provenienti dal Vallo di Diano e da tutta la Campania.

Una presenza prestigiosa, in qualità di Direttrice tecnica dello stage, è rappresentata da Rosaria Fiumara, Tecnico federale e Giudice Nazionale della Federazione Ginnastica Italia.

Durante lo stage, durato 5 giorni, le ginnaste hanno effettuato allenamenti intensivi con istruttrici d’eccezione come Piera Villapiana, Francesca Bruno, Asya Petrova, Lucia Aumenta, sotto la sapiente coordinazione di Rosaria Bruno.

“Sono state cinque giornate intense ma positive – dichiara Rosaria Bruno – durante le quali le nostre atlete hanno potuto confrontarsi anche con le altre ginnaste del territorio campano per crescere dal punto di vista tecnico e professionale. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questo progetto, la grande partecipazione che abbiamo riscontrato ci sprona a fare sempre meglio per aumentare la competenza delle nostre atlete“.

Soddisfatta anche la professoressa Fiumara che si è dichiarata “entusiasta per l’evento e per l’ambiente di lavoro che ho trovato all’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan, con la quale la collaborazione continuerà in futuro. Ho trovato piacevole la mia permanenza ad Atena Lucana, paese accogliente“.

Numerose le novità e i corsi offerti per la nuova stagione dalla Danza e Ginnastica Kodokan e importanti gli impegni per il futuro, come la presenza il 29 settembre alla celebrazione del 150° anniversario della Federazione Ginnastica Italia a Roma.

– Maria De Paola –