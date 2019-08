Le telecamere di Linea Blu alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta

Le telecamere di “Linea Blu”, appuntamento fisso di Raiuno alla scoperta dei mari più belli che bagnano l’Italia, negli ultimi due giorni hanno effettuato le riprese nell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta” nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Insieme ai cameraman della Rai anche la conduttrice del programma, Donatella Bianchi, che già in passato era stata ospite nel Cilento per parlare dell’altra Area Marina Protetta, quella di Santa Maria di Castellabate. Ad accoglierla e a condurla tra le bellezze della Costa degli Infreschi e della Masseta c’era il Presidente dell’Ente Parco, Tommaso Pellegrino.

La puntata dedicata all’Area Marina Protetta cilentana andrà in onda su Raiuno il 14 settembre.

“Protagonista il nostro stupendo mare – racconta Pellegrino ad Ondanews – nel corso di un bel momento di promozione territoriale. Donatella Bianchi, anche in questa occasione, ha dimostrato la sua grande professionalità e una forte sensibilità per la tutela del mare e dell’ambiente. Tutto ciò dimostra quanto lei sia un valore aggiunto per Linea Blu“.

