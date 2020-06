Atena Lucana: all’Officina Euromaster Marchesano 10 rate a interessi zero sull’acquisto di pneumatici nuovi

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire quella offerta dall’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana.

Marchesano, infatti, va incontro a chi vuole acquistare gli pneumatici nuovi per i suoi veicoli con un vantaggioso finanziamento che permetterà di pagare in maniera dilazionata e senza particolari aggravi sul prezzo finale. Infatti sarà possibile accedere ad un finanziamento Compass e pagare in comode 10 rate i propri pneumatici nuovi. Il tutto ad interessi zero.

Compass dal 1960 è una delle società leader del credito al consumo, parte del Gruppo Mediobanca. Una garanzia in più di solidità.

Per acquistare gli pneumatici nuovi e accedere al finanziamento in 10 rate a interessi zero basta recarsi presso l’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo (nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a 100 metri dalla rotonda in direzione Polla).

– Chiara Di Miele –