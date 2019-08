ASL Salerno, si insedia il nuovo Direttore Generale Mario Iervolino. Gli auguri della Uil Fpl

Si è insediato oggi il nuovo Direttore Generale dell’ASL Salerno, il dottor Mario Iervolino, che finora aveva ricoperto il ruolo di Commissario straordinario dell’azienda di via Nizza.

Iervolino, ex sindaco di Ottaviano, è stato nominato alla guida dell’ASL salernitana per tre anni dal Presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La segreteria della Uil Fpl Salerno augura buon lavoro al neo Direttore Generale. “Ora auspichiamo un confronto sereno con le parti sociali” ha spiegato Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno, che insieme ai componenti di segreteria segue da sempre le evoluzioni del comparto.

“Confermare Iervolino – continua Salvato – è una scelta nell’ottica della continuità che ci piace. Sappiamo che le relazioni sindacali saranno sempre improntate sulla correttezza reciproca, poiché è sotto gli occhi di tutti che il lavoro da fare in Azienda è ancora tanto. Da parte nostra c’è tutta la volontà di tenere rapporti costruttivi. Tutti dobbiamo avere un unico obiettivo: fornire servizi efficienti alla cittadinanza. Ecco perché come Uil Fpl non faremo mancare il nostro apporto per aiutare cittadini e lavoratori del comparto“.

– Chiara Di Miele –