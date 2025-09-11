Monte San Giacomo: il 22 e 23 settembre si festeggiano i 25 anni di sacerdozio di don Vincenzo Gallo
Lunedì 22 settembre, alle ore 18, presso il Santuario di Sant’Anna a Monte San Giacomo si festeggerà il 25° anniversario di ordinazione presbiterale di don Vincenzo Gallo.
Per l’occasione la catechesi “Amati, chiamati, mandati, dall’altare alla strada, sacerdoti sempre e per sempre” sarà a cura di Monsignor Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera – Sarno.
Martedì 23 settembre, invece, presso il Santuario di Sant’Anna, alle ore 18, si terrà la celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta da don Vincenzo Gallo.
A seguire ci sarà un momento di festa.