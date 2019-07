Furti di computer e tablet nelle scuole e in un Municipio del Vallo di Diano. Arrestati due uomini

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, all’esito di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno dato esecuzione ad ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di due pluripregiudicati, un 24enne ed un 39enne di Somma Vesuviana, ritenuti responsabili di numerosi furti pluriaggravati in danno di diverse scuole del Vallo di Diano e di una sede Municipale.

L’indagine, denominata “safe schools – scuole sicure“, condotte dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, in pochi mesi, hanno fatto luce sui furti consumati presso alcune scuole dei comuni di Padula, Sassano, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro e Casalbuono e presso il Municipio di San Pietro al Tanagro, dove sono stati rubati complessivamente 46 computer e tablet, in dotazione alle istituzioni scolastiche ed all’Ente locale, per un valore complessivo di circa 20mila euro.

Le investigazioni hanno consentito anche di scoprire il modus operandi dei due pregiudicati i quali preparavano ed eseguivano i furti utilizzando, per raggiungere gli obiettivi ed eludere il rintraccio ed i controlli delle forze di polizia, auto di media cilindrata, prese a noleggio presso società di car rental dell’hinterland napoletano.

Nel corso delle attività di prevenzione svolte dai Carabinieri sono stati inoltre sventati due furti presso due diverse scuole, con la fuga dei fuorilegge.

– Paola Federico –

