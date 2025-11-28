In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS Arcigay Salerno “Marcella di Folco” promuove una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sull’HIV, all’importanza del test e alla prevenzione come responsabilità condivisa.

“Nel 2024, solo in Campania, sono state registrate 198 nuove diagnosi di HIV, su un totale di 2.379 casi in Italia. La regione si colloca al quarto posto nazionale per incidenza, preceduta da Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, con un’età media di 37 anni tra i nuovi casi. Questo dato conferma che i più giovani sottovalutano ancora il rischio – dichiara Emanuele Avagliano, Presidente di Arcigay Salerno -. Oggi, grazie alle terapie, vivere con l’HIV significa vivere una vita lunga e piena. Ciò che fa davvero la differenza è la diagnosi, ostacolata però dallo stigma e dalla disinformazione che frenano molte persone dal fare il test. È fondamentale superare pregiudizi e paure: nessuno deve sentirsi giudicato per aver scelto di tutelare la propria salute.”

Sulla stessa linea Edoardo Palescandolo, referente Salute di Arcigay Salerno, il quale sottolinea che “il test è anonimo, gratuito e rapido. Invitiamo tutti e tutte a informarsi, a parlarne senza tabù e a non lasciare spazio alla vergogna. La salute è un diritto, l’informazione è uno strumento di libertà. Solo costruendo una cultura libera dallo stigma possiamo davvero proteggere noi stessi e la nostra comunità”.

Domenica 30 novembre a Salerno, in piazza Vittorio Veneto, Arcigay sarà presente con un infopoint dedicato alla prevenzione, dove saranno distribuiti preservativi e materiale informativo. Volontari, operatori e personale qualificato dell’associazione e del Centro Giusy/ASL Salerno offriranno supporto professionale riguardo al test HIV, ai servizi disponibili e alla salute sessuale. L’iniziativa ha il patrocinio morale del Comune di Salerno e dell’Assessorato alle Pari opportunità guidato dalla vicesindaca Paky Memoli, sempre vicina a queste istanze.

Il 1° dicembre, in occasione del World AIDS Day, alle ore 10 Arcigay Salerno parteciperà con un intervento del delegato alla Salute Edoardo Palescandolo al convegno scientifico “Where Are We Now?” presso l’Aula Scozia del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, contribuendo al dibattito tra professionisti, specialisti e realtà attive nel campo della prevenzione e del monitoraggio dell’HIV. Saranno presenti al convegno anche le associazioni LILA e ANLAIDS.

Il 5 dicembre un ulteriore appuntamento con l’aperitivo “I Venerdì Friendly” by #diverCity Salerno dalle ore 21 a Pastena. Durante la serata verranno distribuiti contraccettivi e materiale dedicato alla prevenzione. Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione per sostenere le attività sul territorio.