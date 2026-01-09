Il Vallo di Diano conquista la scena nazionale grazie al Maestro Domenico Manfredi, protagonista di uno degli eventi più esclusivi dell’anno: la presentazione ufficiale del film dedicato alla vita e alla carriera di Dan Peterson, leggenda dello sport italiano, in occasione del suo 90° compleanno.

L’evento, ospitato in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, ha visto la partecipazione di alcune delle più importanti personalità del panorama istituzionale, sportivo e imprenditoriale italiano. Presenti il Ministro dello Sport, il Ministro della Cultura, Urbano Cairo, proprietario di La7 e presidente di RCS, Adriano Galliani, celebri calciatori e sportivi, il Presidente di Pepsi Italia, il CEO di Armani e numerosi ospiti di rilievo.

In questo contesto di grande prestigio, il Maestro Domenico Manfredi ha portato l’eccellenza gastronomica del Vallo di Diano, presentando una selezione di prodotti del territorio che hanno riscosso entusiasmo e unanimi apprezzamenti. In particolare, grande successo ha ottenuto la Colomba 2026, creata in anteprima assoluta dal Maestro Manfredi e offerta in degustazione agli ospiti.

Il dolce, simbolo di tradizione, ricerca e identità territoriale, ha conquistato i palati dei presenti, tanto da spingere diverse personalità di spicco ad acquistarla immediatamente. Tra questi, lo stesso Dan Peterson, Adriano Galliani e Urbano Cairo, che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità, il gusto e l’eleganza del prodotto.

La partecipazione del Maestro Manfredi a un evento di tale portata rappresenta non solo un importante riconoscimento personale, ma anche una straordinaria vetrina nazionale per il Vallo di Diano, le sue eccellenze e la sua tradizione artigianale.

Un successo che dimostra come passione, territorio e alta qualità possano dialogare con il mondo dello sport, della cultura e dell’imprenditoria, portando il Made in Italy, quello autentico, sotto i riflettori più prestigiosi del Paese.