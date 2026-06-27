Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio questa mattina ha tirato le somme sul funzionamento sul territorio dell’App YouPol della Polizia di Stato.

Nel corso della conferenza è stato dimostrato il meccanismo dell’applicazione e come rispondono gli agenti alle richieste.

“Sono più che soddisfatto– dice – Questa è la dimostrazione di come il cittadino partecipa consapevolmente alla sicurezza della propria città. E’ un protagonista attivo e lo fa segnalando disagio, di povertà e di commissione di reati. Segnala anche il problema dei parcheggiatori abusivi. Sin dall’inizio mi sono prodigato a dire che la partecipazione dei cittadini è importante per noi avere la capacità di ascoltare quelle che sono le esigenze”.

Come sottolineato c’è un numero crescente di segnalazioni per droga e violenza di genere. Inoltre il Questore ha ringraziato i cittadini della zona orientale di Salerno che hanno segnalato più volte e permesso di arrestare nella giornata di ieri due spacciatori sul lungomare Colombo.