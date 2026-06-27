App YouPol, il bilancio del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio
Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio questa mattina ha tirato le somme sul funzionamento sul territorio dell’App YouPol della Polizia di Stato.
Nel corso della conferenza è stato dimostrato il meccanismo dell’applicazione e come rispondono gli agenti alle richieste.
“Sono più che soddisfatto– dice – Questa è la dimostrazione di come il cittadino partecipa consapevolmente alla sicurezza della propria città. E’ un protagonista attivo e lo fa segnalando disagio, di povertà e di commissione di reati. Segnala anche il problema dei parcheggiatori abusivi. Sin dall’inizio mi sono prodigato a dire che la partecipazione dei cittadini è importante per noi avere la capacità di ascoltare quelle che sono le esigenze”.
Come sottolineato c’è un numero crescente di segnalazioni per droga e violenza di genere. Inoltre il Questore ha ringraziato i cittadini della zona orientale di Salerno che hanno segnalato più volte e permesso di arrestare nella giornata di ieri due spacciatori sul lungomare Colombo.