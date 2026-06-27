È stato inaugurato a Potenza il Charity Point “Da Cuore a Cuore” della Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS, un nuovo spazio dedicato alla solidarietà e al sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica.

Un luogo che trasforma la generosità della comunità in un aiuto concreto a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie attraverso l’economia circolare.

L’iniziativa rappresenta uno dei primi risultati del protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra la Fondazione ANT e la Banca Monte Pruno, finalizzato a rafforzare una collaborazione già consolidata attraverso iniziative di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi.

La Monte Pruno ha, infatti, contribuito alla riqualificazione dei locali che ospitano il Charity Point, confermando il proprio sostegno ad un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per la città di Potenza e per l’intera Basilicata.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il Coordinatore Territoriale Basilicata e Campania ANT Raffaele Messina, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e alcuni dipendenti della Sede di Potenza dell’istituto di credito cooperativo Francesco Cupersito, Valentina Vignola e Francesco Abbatemarco, insieme a numerosi volontari, sostenitori, rappresentanti del mondo associativo e cittadini che hanno voluto condividere questo importante momento.

“L’apertura del Charity Point ‘Da Cuore a Cuore’ – ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico – rappresenta la concreta realizzazione di un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio. Aver contribuito alla riqualificazione di questi spazi significa sostenere un luogo che sarà capace di generare solidarietà, partecipazione e vicinanza alle persone che vivono momenti di particolare difficoltà. Come banca del territorio sentiamo il dovere di accompagnare iniziative che producono valore sociale e rafforzano il tessuto della comunità nella quale operiamo. Questo progetto è diventato realtà grazie a tutto il team ANT Basilicata, guidato da Antonio Imbrogno, professionista dalle grandi doti umane, da anni, impegnato in questa missione di solidarietà che aiuta tante persone e famiglie che si trovarono a vivere momenti difficili e delicati per via della malattia”.

All’interno del Charity Point ogni oggetto donato potrà iniziare una nuova storia e contribuire a sostenere i servizi che Fondazione ANT offre gratuitamente in Basilicata: assistenza specialistica domiciliare ai malati oncologici, programmi di prevenzione, supporto psicologico per pazienti e familiari e percorsi dedicati ai caregiver.

Con la partecipazione all’inaugurazione del nuovo spazio, la Banca Monte Pruno rinnova il proprio impegno al fianco delle realtà che operano quotidianamente per il bene della collettività, promuovendo una cultura della solidarietà e della responsabilità sociale.