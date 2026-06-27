Prendo quello integrale perché ha meno calorie. In realtà non sempre è così.

Uno dei fraintendimenti più comuni è pensare che integrale significhi automaticamente più leggero ma il termine integrale indica soprattutto come è stato lavorato il cereale, non quante calorie contiene.

Infatti il pane integrale e pane bianco spesso hanno un contenuto calorico molto simile, le differenze principale sono altre. Il pane integrale ha più fibre, dà maggiore sazietà, è digerito più lentamente ed ha un impatto diverso sulla glicemia. Questo significa che gli alimenti integrali possono aiutare alcune persone a sentirsi sazie più a lungo ma non perché fanno ingrassare meno.

Quindi conviene scegliere sempre l’integrale? Non necessariamente. Dipende dalle abitudini, dal gusto, dalla tolleranza intestinale e dal contesto generale della dieta.

Quindi integrale non vuol dire meno calorico ma vuol dire, spesso, più ricco di fibre.