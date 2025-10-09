E’ una reputazione di prestigio quella che ha guadagnato la Basilicata negli ultimi anni e lo conferma il premio ricevuto durante la Travel Experience in corso a Rimini.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – ha commentato il Presidente Vito Bardi -. La Basilicata è una terra autentica, capace di emozionare e accogliere con calore chi la visita. Dai Sassi di Matera alle spiagge dello Ionio e del Tirreno, dai borghi storici ai parchi naturali, ogni angolo della nostra regione racconta una storia e offre un’esperienza unica”.

La Basilicata ha conquistato il secondo posto per la migliore reputazione online ai premi “Italia Destinazione digitale 2025”, assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave nell’ambito del TTG Travel Experience in corso a Rimini.

“Tutto questo – ha aggiunto Bardi – dimostra che i nostri visitatori non solo apprezzano la bellezza del territorio, ma ne parlano con entusiasmo, contribuendo a costruire una reputazione digitale solida e positiva. È il frutto di un lavoro corale tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali che hanno saputo mettere al centro il viaggiatore e la qualità dell’esperienza offerta”.

Dagli operatori turistici un commento positivo: “E’ un buon risultato che ci indica la strada per fare meglio – hanno detto –. La reputazione online oggi è un fattore determinante, dal momento che molte scelte di viaggio si compiono in maniera autonoma proprio sul web. Pertanto siamo felici del risultato, ma guardiamo avanti per consolidarlo”.