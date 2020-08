Anziano scompare di casa e vaga in tangenziale a Salerno rischiando l’investimento. Salvato dai poliziotti

Ieri sera il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Salerno è intervenuto in via Irno, all’altezza della rampa di decelerazione delle auto provenienti dalla tangenziale, dove alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di una persona che vagava a piedi rischiando di essere più volte investita dai veicoli in transito.

Gli Agenti, con notevole abilità, hanno fatto rallentare l’intenso traffico sulla rampa in modo da raggiungere nel più breve tempo possibile la persona segnalata che è stata prontamente messa in sicurezza proprio mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, evitando un probabile investimento. Con notevole tempismo hanno fatto salire l’85enne A.D.M. nell’auto di servizio, disimpegnando la tangenziale.

L’anziano si era allontanato da Nocera Inferiore e il figlio aveva sporto denuncia perchè molto preoccupato per le condizioni di salute del padre. L’85enne era uscito di casa a bordo della propria auto il pomeriggio precedente, senza più dare notizie di sé.

Il figlio, invitato nell’immediatezza dei fatti in Questura per l’affidamento dell’anziano padre stanco e provato per l’esperienza vissuta, ha ringraziato vivamente il personale che lo ha ritrovato.

