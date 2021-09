Anziano precipita dal balcone di casa e perde la vita a Sant’Angelo Le Fratte

E’ caduto da un’altezza di circa quattro metri perdendo la vita poco dopo in ospedale al “San Carlo” di Potenza. Non ce l’ha fatta un 81enne di Sant’Angelo Le Fratte, seppur residente in una frazione situata nel territorio di Tito.

L’anziano si trovava sul balcone della sua abitazione, in contrada Isca Pantanelle. Per motivi ancora in fase di accertamento, parte della ringhiera installata sul balcone si sarebbe staccata e è così caduto rovinosamente da un’altezza considerevole.

L’81enne, non vedente, ha immediatamente ricevuto le prime cure del caso da parte dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso giunti sul posto. In gravissime condizioni, è stato trasferito all’ospedale “San Carlo” di Potenza in codice rosso. Ma poco dopo il ricovero è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della caduta.

“Le più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragedia che colpisce tutta la comunità” ha commentato il sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino.