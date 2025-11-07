Anziano investito da un’auto in retromarcia ad Agropoli. Trasportato in ospedale
Momenti di paura questa mattina ad Agropoli dove un anziano è stato investito da una Fiat Cinquecento in retromarcia.
Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. La donna al volante, sconvolta per l’accaduto, ha accusato un malore.
Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per ricostruire l’esatta dinamica.