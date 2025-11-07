Ennesimo tentativo di truffa nel Vallo di Diano.

E’ quanto successo ieri ad una 95enne di San Pietro al Tanagro contattata telefonicamente da una persona che si è spacciata per il nipote e le avrebbe chiesto un aiuto economico. Successivamente la malcapitata è stata ricontattata e le è stato detto che due funzionari della Posta si stavano recando presso la sua abitazione per ritirare dei soldi ed effettuare movimenti a suo nome.

L’anziana è cascata nel tranello è ed uscita fuori ad aspettarli. Fortunatamente la prontezza di un vicino e l’arrivo tempestivo del figlio hanno giocato un ruolo fondamentale nello sventare la truffa in atto.

La Polizia Municipale di San Pietro al Tanagro esorta dunque i cittadini a prestare la massima attenzione e in particolare a parlare con i familiari anziani e spiegare loro che i truffatori si fingono spesso parenti, avvocati o rappresentanti delle Forze dell’Ordine per chiedere soldi o oggetti di valore e a verifica sempre poiché nessun parente chiederà mai soldi in contanti per telefono per risolvere un’emergenza. In caso di dubbio, è consigliabile chiudere la chiamata e contattare il familiare in questione sul suo numero abituale. Non si deve aprire la porta a sconosciuti e non bisogna consegnare denaro o oggetti di valore a persone che si presentano come incaricati o emissari.

Gli agenti chiedono a tutti i cittadini di non esitare a segnalare immediatamente qualsiasi telefonata, visita o richiesta che appaia anche solo vagamente sospetta.