Proseguono le giornate formative sulle novità del Codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) presso la Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula.

Il terzo incontro che si è tenuto oggi è stato incentrato sulle forme di partecipazione plurisoggettiva e pluricomposta, suddivise in: raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti; avvalimento tradizionale, premiale e misto; consorzi ordinari e stabili; appalto integrato e subappalto qualificante.

Alla giornata formativa hanno partecipato per l’Ente l’assessore Gaetano Spano e il segretario generale Lucio Pisano e il professore e ricercatore scientifico presso l’Università di Salerno, nonché avvocato del Foro di Salerno, Francesco Armenante.

“Come Comunità Montana Vallo di Diano – ha affermato Spano – abbiamo voluto organizzare un percorso di più incontri, non solo per aggiornare gli operatori del settore, ma soprattutto per creare momenti di confronto e crescita comune tra amministratori, tecnici e professionisti del territorio. Crediamo molto nella formazione continua, perché una Pubblica Amministrazione moderna e trasparente si costruisce solo con la conoscenza e la collaborazione”.

Il tema particolarmamente delicato di oggi è stato approfondito grazie all’intervento del professore Armenante, al quale l’assessore ha espresso sincera gratitudine per la presenza e per la disponibilità con cui continua a condividere con la Comunità Montana Vallo di Diano la sua competenza e la sua esperienza accademica e professionale. Un ringraziamento è stato fatto anche al segretario generale Pisano per il lavoro di coordinamento che rende possibile questo ciclo formativo e a tutti i partecipanti.

“La Comunità Montana Vallo di Diano continuerà a promuovere occasioni come questa, convinta che la formazione sia uno strumento concreto per rendere le nostre istituzioni sempre più efficienti e vicine alle esigenze del territorio“ ha concluso Spano.