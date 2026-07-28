Investita da uno scooter, viene ricoverata in prognosi riservata. E’ quanto accaduto a un’anziana di Torre Orsaia rimasta gravemente ferita in seguito all’incidente accaduto in via Roma.

Per cause da accertare, la malcapitata è stata investita da un giovane in sella al motociclo che si è fermato a prestarle soccorso, prima che i sanitari del 118 la trasportassero d’urgenza al “San Luca” di Vallo della Lucania dove i medici hanno riservato la prognosi disponendo il ricovero.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi e accertare eventuali responsabilità.