Bambina cade dal monopattino a Celle di Bulgheria e rimane ferita. Trasferita a Napoli in eliambulanza
Paura a Celle di Bulgheria dove una bambina di 8 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta dal monopattino mentre giocava nel giardino di casa.
Subito dopo l’incidente la piccola è stata portata in ospedale a Vallo della Lucania, dove le sono stati riscontrati seri traumi dovuti all’impatto al suolo.
Per questo motivo i medici hanno disposto che venisse trasferita in eliambulanza al Santobono di Napoli dove si trova attualmente ricoverata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
I Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia sono prontamente intervenuti sul posto per chiarire la dinamica di quanto accaduto.