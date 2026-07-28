Auto in fiamme a Salerno nei pressi di un distributore di carburanti. I Vigili del Fuoco evitano il peggio
Auto in fiamme oggi pomeriggio a Salerno in via Silvio Baratta.
La vettura ha preso fuoco per cause che sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti rapidamente per domare il rogo.
La tensione è stata alimentata dalla vicinanza di un distributore di carburanti, ma fortunatamente non si registrano feriti o ulteriori danni.
Presenti sul luogo dell’accaduto anche gli agenti di Polizia per gestire la viabilità.