Antonella Andriuolo, giornalista di Teggiano, approda a La7 come autrice di “Eden,un pianeta da salvare”

Antonella Andriuolo, giornalista di Teggiano, sbarca su La7 nel nuovo programma in arrivo in autunno, “Eden, un pianeta da salvare” condotto da Licia Colò per la regia di Alessandro Antonino.

Antonella, 33 anni, figlia di Luigina e dell’Art promoter Angelo Andriuolo, ha già in precedenza lavorato come autrice con Licia Colò nel programma “Il mondo insieme” e vanta alle spalle una ricca collaborazione con Euronews, Vanity Fair.it, Style.it, Repubblica e La 7 con “L’aria che tira” condotta da David Parenzo.

In radio ha lavorato anche con Zainet Radio e Radio Vaticana. Come blogger, inoltre, ha lavorato per Ibazar, Vanity Fair, Tgcom24 e Melty.

Legatissima a Teggiano dove si reca spesso appena i suoi impegni glielo permettono, Antonella Andriuolo sarà autrice del programma al quale è stato chiamato a collaborare anche suo marito, Lorenzo Cinque, come aiuto regista.

“Eden, un pianeta da salvare” andrà in onda su La7 con due puntate nel 2019 e sei nel 2020.

