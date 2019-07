Dalla Regione Campania 2 milioni di euro per l’inclusione socio-lavorativa dei disabili

Via libera della Regione Campania all’avviso “Percorsi formativi accessibili”, con il quale viene predisposto un catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità.

Per farlo è stato stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro con il quale circa 600 persone con disabilità potranno partecipare ai percorsi formativi che puntano a favorire percorsi di inclusione sociale, l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ad annunciarlo è Chiara Marciani, assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania.

“Si tratta di percorsi in differenti settori professionali – spiega l’assessore Marciani – identificati grazie alle associazioni che attivamente e concretamente si occupano di disabilità, finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative, spendibili in più contesti professionali, da conseguire attraverso l’amore concreto e il confronto con compiti lavorativi reali. Al fine di rendere i corsi di formazione perfettamente accessibili e fruibili, gli enti di formazione dovranno essere obbligatoriamente affiancati da un partner che presti le proprie attività al sostegno di persone con disabilità. I percorsi formativi valorizzeranno attraverso percorsi non formali ed informali le competenze e le conoscenze utili al raggiungimento delle qualifiche professionali. L’obiettivo è promuovere le capacità dei soggetti disabili individuando figure professionali al passo con i tempi, superando lo stereotipo secondo cui solo poche e classiche figure professionali possano essere oggetto di formazione per disabili. La Campania si conferma così, sempre di più, una Regione delle opportunità e dei diritti, con un’attenzione tutta speciale ai temi della disabilità e del sostegno alle fasce più deboli“.

– Chiara Di Miele –