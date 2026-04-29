Il TAR Campania annulla l’autorizzazione paesaggistica riguardo all’installazione dell’antenna 5G a Palinuro contro cui si erano opposti da tempo i cittadini riuniti in comitati.

Inizialmente il Suap aveva dato l’ok all’infrastruttura, ma il Comune di Centola e la Soprintendenza avevano annullato le autorizzazioni per realizzare l’antenna nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A maggio dello scorso anno il Reparto Carabinieri Forestali Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Nucleo Carabinieri Forestali di Pisciotta hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania dell’area in località Saline dove era in via di realizzazione l’antenna fissa per telefonia che, se realizzata, avrebbe raggiunto l’altezza di 18 metri. Dopo un sopralluogo erano emerse irregolarità sulle autorizzazioni necessarie alla costruzione e presunte violazioni ambientali.

Ora il TAR, con la sentenza 00784/2026, annulla l’autorizzazione del 7 novembre 2024 dichiarando improcedibili i ricorsi dei gestori.