Furto nella notte a Salerno, in via Posidonia.

A finire nel mirino di una banda giunta sul posto a bordo di un’Audi Bianca è stata una gioielleria, tra l’altro già bersagliata negli scorsi mesi. Il tutto è accaduto alle 3, quando gli ignoti, con il volto coperto e con arnesi da scasso, hanno forzato l’ingresso dell’attività commerciale e vi si sono introdotti per portare a termine il colpo.

In una manciata di secondi sono riusciti ad entrare e a portar via un espositore con gioielli in oro, prima che scattasse l’allarme con il fumogeno. Dopodiché la banda ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che attraverso le dovute indagini cercheranno di risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere che hanno ripreso il furto.