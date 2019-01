Annunziata D’Elia di Teggiano premiata a Firenze come Top Young Engineer da Federmanager

C’è anche una giovane professionista di Teggiano tra i vincitori del “Premio Giovane Manager 2018” tenutosi a Firenze e lanciato dal Gruppo Giovani di Federmanager per valorizzare le eccellenze under 43.

Si tratta di Annunziata D’Elia, R&D di ImagenSys, una startup innovativa dell’Ibcn-Cnr, premiata tra i 3 Top Young Engineer, selezionati da una giuria composta da tre delegati di Federmanager Gruppo Giovani e da tre delegati del Consiglio Nazionale degli Ingegneri tra oltre 300 professionisti con una laurea tecnica in Ingegneria.

Annunziata, dopo la maturità scientifica, ha proseguito il suo corso di studi a Roma iscrivendosi ad Ingegneria biomedica presso l’Università Campus Bio-Medico. Attualmente lavora come ricercatrice.

Insieme alla giovane valdianese sono stati premiati a Firenze anche i 10 giovani manager che hanno superato la selezione tra centinaia di candidati dell’area Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta) e che parteciperanno alla finale nazionale del Premio che si terrà a marzo a Torino.

Il Premio Giovane Manager è l’occasione per mettere in rete le migliori teste del Paese, per stimolare le giovani generazioni a impegnarsi per ritornare competitivi.

– Chiara Di Miele –