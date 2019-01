Viabilità. Lavori di messa in sicurezza stradale su tutto il territorio della provincia di Salerno

Inizieranno nei prossimi giorni nuovi lavori di messa in sicurezza stradale sul territorio della provincia di Salerno, mentre continuano quelli già in corso.

Nello specifico proseguono i lavori per mettere in sicurezza la ex SS 562 del Mingardo tra Palinuro e Marina di Camerota, dove ci sono stati crolli a causa dell’erosione marina. Già iniziati i lavori sulla SP 360 a Cava Dei Tirreni per la necessaria messa in sicurezza di Via Vitale. Continuano, inoltre, senza sosta, i lavori per il completamento del primo lotto della Fondovalle Calore, che collegherà le Grotte di Castelcivita con la frazione Mainardi del comune di Aquara. Per la primavera di quest’anno è prevista la conclusione dei lavori e l’apertura di questo primo tratto di 4 km di lunghezza.

Iniziano, invece, il 21 gennaio sulla SP 102, lavori urgenti di ripristino del piano viario, con rifacimento tappetino e segnaletica orizzontale e verticale nel comune di San Valentino Torio, all’altezza di via Diaz a Casatori. Infine, il 26 gennaio, vengono consegnati, alla ditta aggiudicataria, i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 66 tra Camerota, Licusati e la SR ex SS 562. Si tratta di lavori urgenti di Protezione Civile.

“In merito alla Fondovalle Calore, inizia a prendere forma il viadotto Alburni che è l’ultima opera d’arte da realizzare per questo primo tratto di strada – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – Insieme alla Regione Campania ed al Governatore Vincenzo De Luca, ci stiamo impegnando per finanziare il secondo lotto e con i sindaci e gli amministratori degli Alburni e dell’Alta Valle del Calore, ci confronteremo per determinare il tracciato più idoneo, agevole ed economico e nello stesso tempo meno impattante per un territorio bellissimo e straordinario come questo“.

– Paola Federico –