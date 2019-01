Teggiano: l’Università di Potenza all’Open day del Pomponio Leto. “Un Liceo Scientifico all’avanguardia”

Visita a sorpresa, nella giornata di ieri, dei docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica presso l’Università degli Studi della Basilicata, che hanno partecipato all’open day promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

I Professori Donato Saeli e Maria Rosaria Enea, infatti, hanno partecipato ai lavori ed agli esperimenti degli studenti del Liceo Scientifico svolti nei laboratori di Scienze Naturali, Chimica e Fisica presenti nell’Istituto. “E’ una scuola meravigliosa! Siamo contenti di essere partner del Liceo Scientifico di Teggiano, che consideriamo davvero all’avanguardia – ha riferito la professoressa Maria Rosaria Enea – Siamo convinti che il rapporto che abbiamo stretto con l’istituto superiore di Teggiano possa dare frutti davvero significativi, a vantaggio degli studenti che prediligono le discipline scientifiche. Il Dipartimento di Matematica e Fisica della nostra Università della Basilicata sostiene gli sforzi del Liceo Scientifico di Teggiano, teso a fornire ai propri studenti competenze e conoscenze scientifiche e matematiche che potranno essere spese sia in campo lavorativo che nel prosieguo degli studi universitari”.

I docenti dell’Università della Basilicata, ricevuti dal Dirigente Scolastico Rocco Colombo, sono stati accompagnati nel loro tour all’interno dei laboratori dai professori Roberto Manzolillo, Angela Bevilacqua, Antonio Salamone e Lidia Capobianco, del Dipartimento di Matematica del Liceo Scientifico di Teggiano. L’occasione è servita ai giovanissimi studenti che dovranno scegliere il loro percorso futuro legato al quinquennio delle scuole superiori per visitare oltre che le aule dotate di lavagne interattive multimediali, anche i laboratori di Chimica, Fisica, Lingue Straniere, Informatica, l’Aula 3D e i laboratori artistici, interagendo con i docenti dai quali hanno ricevuto tutte le informazioni idonee per orientarsi in occasione delle iscrizioni alle scuole superiori la cui scadenza è fissata al 31 gennaio prossimo. Fino a questa data gli Uffici di Segreteria del “Pomponio Leto” saranno aperti anche nei pomeriggi di martedì e di venerdì per supportare le famiglie nella procedura delle iscrizioni online.

Il prossimo open day, presso l’Istituto Superiore di Teggiano,è fissato per domenica 27 gennaio.

