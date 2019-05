Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Sala Consilina in località Taverne ha comportato una serie di disagi dopo che l’automobile coinvolta, perdendo il controllo della strada per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muro di contenimento e ha tranciato un tubo del metanodotto.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per la messa in sicurezza della zona interessata. Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi del caso.

La ditta autorizzata alla manutenzione del metanodotto è intervenuta per riparare il guasto e ripristinare la conduttura danneggiata dall’impatto. Il conducente dell’auto è stato invece trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

– Chiara Di Miele –